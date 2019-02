Accord de Wade pour soutenir Macky Sall : Le PDS dément Ahmed Khalifa Niasse et précise...

La cellule de communication du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) informe l’opinion nationale et internationale que la visite rendue par Me Abdoulaye Wade, secrétaire général national à Cheikh NIASSE et à ses frères et sœurs ainsi qu’à Ameth Khalifa NIASSE avait un caractère purement personnel.



A aucun moment il n’y a eu d’échanges politiques entre Ameth Khalifa NIASSE et Me WADE qui à la fin, se sont isolés à la demande de Ahmed K. Niasse qui tenait à lui présenter des membres de sa famille.



La Cellule de communication du PDS rappelle que la position officielle et constante du parti est de s’opposer avec tous les moyens légitimes à un scrutin dont tout le monde s’accorde à dire qu’il manque de transparence.

En conséquence aucune consigne de vote n’a été donnée en faveur de l’un quelconque des candidats.



La cellule de communication