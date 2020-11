Accord de Paris sur le climat : L’annonce forte de Joe Biden

Bonne nouvelle pour les amoureux du climat. Alors que les États-Unis avaient quitté exactement en Novembre 2015, l’Accord de Paris sur le climat, devenant la première nation à quitter ce traité international pour limiter la crise climatique, le démocrate Joe Biden, candidat démocrate aux Elections Américaines, promet d’y revenir s’il est élu au premier tour. Tous les candidats démocrates aux primaires avaient d’ailleurs annoncé qu’ils réintégreraient l’Accord dès leur prise de fonction en janvier 2021, s’ils gagnaient l’élection.





Les États-Unis, 2ème émetteur de gaz à effet de serre au monde, n'avaient plus adhéré à la gestion de politique environnementale mondiale, ce qui a ainsi impacté négativement la lutte contre le changement climatique. Les deux dernières conférences des parties (COP) à Katowice et à Madrid se sont soldés par des échecs du fait de l’absence des États-Unis, ont soufflé certaines sources.

Pour rappel, l’Accord de Paris, signé par désormais 196 pays et ratifié par 188 d’entre eux, jusqu’à la Corée du Nord, vise à contenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 °C, et si possible à 1,5 °C, par rapport à l’ère préindustrielle. Il s’appuie sur des engagements volontaires des États, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.