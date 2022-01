Accord cadre avec Ecobank : La maire de Dakar liste les investissements faits dans l'économie sociale et solidaire durant son magistère.

À l'occasion de la signature d'un accord cadre de financement entre la ville de Dakar et Ecobank Sénégal, la maire a présenté son bilan social à la tête de la municipalité. "La ville de Dakar à travers le FODEM, a financé entre 2020-2021, 12.350 bénéficiaires pour un montant de 485.725.000 millions. Pour compléter le dispositif encadrement-financement, la ville a mis en place la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la microéconomie. Cette structure forme et accompagne les jeunes porteurs de projets d'entrepreneuriat privés ou collectif. 500 jeunes volontaires impliqués dans la gouvernance locale sont en service", fait-elle savoir.



Cependant, dans le domaine de l'agriculture urbaine et le micro jardinage, elle révèle que 10.000 personnes ont été formées. "Il en est de même du secteur du pavage qui nous a permis de créer 2.000 emplois directs dans les 19 collectivités de Dakar où 150.000m2 de voies ont été pavées et 5.000 emplois indirects générés".



"Dans le secteur de l'éducation, depuis 2016, 1.896 bourses à l'étranger et 5.955 bourses et aides municipales pour un montant correspondant à environ 1.777.652.000 ont été octroyées.



La ville de Dakar a été retenue pour organiser le premier forum mondial de l'économie sociale et solidaire en Afrique en 2023", fait savoir la maire de Dakar"...