Accord avec PAF pour Siteu/Gouye-Gui : Tfm en rattrapage

Le promoteur Pape Abdou Fall (Paf) et la Télévision futurs médias (Tfm) ont trouvé un accord pour la retransmission en direct du combat Siteu/ Gouy-Gui, qui aura lieu le 29 avril au stade Léopold Sédar Senghor. Un combat à suivre donc en direct et en exclusivité sur la Tfm.

Les responsables de la télé de Youssou Ndour ont pu convaincre le président de l'Association des promoteurs de lutte pour faire vivre à leurs téléspectateurs ce duel très attendu.

Mais, cette retransmission en direct du combat opposant le lutteur de l'écurie Lansar au poulain de Mor Fadam, est aujourd’hui considéré comme un challenge le plus important pour le Président directeur général (Pdg) de la Télévision futurs médias (Tfm), après le direct raté lors du combat Ama Baldé/Papa Sow. Nous y reviendrons...