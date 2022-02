Accord Gouvernement et Enseignants : Le G7 vers la dislocation…

Après la séance de partage des propositions du gouvernement, des enseignants qui, après avoir reconnu l'avancée historique de l'offre du gouvernement du point de vue de la rémunération, ont exprimé un profond sentiment d'injustice par rapport au traitement qui leur est réservé. Ce malaise s'est notamment sédimenté sur les écarts indemnitaires entre corps.



Sur ce, de manière responsable et fidèle à une ligne syndicale constructive, certains ont réaffirmé leur confiance en leurs mandataires pour apprécier et assumer les décisions à prendre en toute responsabilité et tenant compte des réserves exprimées.



Ainsi 5 syndicats du G7 ont fini par signer l’accord et décidé de retourner en classe. Cependant les deux autres, en désaccord sont restés sur leur position et maintiennent le mot d’ordre. Cette situation a provoqué une dislocation du G7 en G5 et G2.



D’ailleurs, les 5 syndicats signataires réunis autour du G5 étaient les seuls présents lors de leur conférence de tenue ce lundi pour rendre compte de leur décision à la population.