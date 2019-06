Accidents, violences, dialogue : ‘’il nous appartient à tous d’avoir une attitude préventive’’ (Amadou Ba, ministre)

‘’Nous avons notre part de responsabilité sur les accidents routiers et la recrudescence de la violence’’ a indiqué le ministre des affaires étrangères à l’occasion de la prière marquant la fin de l’Eid Al Fitr à la mosquée omarienne.

Amadou Ba qui commentait le sermon de l’imam sur ces sujets qui gangrènent le pays croit que tous les citoyens doivent participer à ce qu’il y ait un climat de paix.

Il invite à une attitude préventive, non sans rassurer sur les mesures prises par l’État afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Sur le dialogue national, il dit être en phase avec l’imam de la mosquée omarienne qui incite les récalcitrants à s’asseoir autour de la table de concertations.