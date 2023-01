Accident tragique de Kaffrine : un dimanche noir pour le département de Vélingara... La femme de l'infirmier en état de grossesse, fait partie des victimes ...

C'est un dimanche noir pour les populations du département de Vélingara avec l'accident tragique de Kaffrine. Ainsi, le département compte 09 décès pour le moment avec 06 dans la commune de Vélingara et 02 à Diaobé et un à Kandia. Plusieurs quartiers de la commune ont été impactés par ce malheur, notamment Centre 2, Samba 15, Vélingara foulbé entre autres. C'est l'émoi et la consternation chez les populations. Le choc a été brutal pour les populations à leur réveil.



C'est terrible, car même la femme de l'infirmier du district sanitaire madame Awa Loum y est restée. D'ailleurs, elle était en état de grossesse avancée. De même qu'un agent du Conseil départemental, Alassane Kandé et son père ont été emporté par la tragédie.

Dans les concessions des défunts que nous avons visitées, les parents sont inconsolables. Un d'eux nous a confié que son fils l'a trahi parce que c'était son seul soutien. En ce sens, il précise : "On s'en remet toutefois à Dieu pour le repos éternel de leurs âmes."

En ce jour, c'est un incessant va et vient de personnes que nous constatons dans la ville pour la présentation de condoléances. Tous les commentaires sont occupés actuellement par cette tragédie à Vélingara.



Et d'après certains, les corps pourraient être inhumés demain. Mais, il faut signaler à ces morts, il faut ajouter un nombre important de blessés. Et à l'heure actuelle, l'identification des corps et des blessés continue à Kaffrine car le bilan pourrait s'alourdir. C'est pourquoi, chaque famille à Vélingara reste sur le qui vive avec la peur au ventre et les oreilles bien tendues en direction de Kaffrine. Nous y reviendrons...