Accident tragique à Kaffrine : L'alternative du collectif des cadres casamançais pour atténuer les chocs...

Le Collectif des cadres Casamançais, suite au drame d’hier à Kaffrine, exprime à la fois sa vive émotion, sa consternation et sa grande tristesse. Il présente ses condoléances aux familles et proches des disparus et formule des vœux de prompt rétablissement à tous les blessés.



Concernant les mesures à prendre, Pierre Goudiaby Atepa et ses camarades considèrent que le chemin de fer constitue une alternative sérieuse, à tenir en considération lors de prochaines assises. Dans ce sens, le collectif des cadres casamançais informe de l'existence effective d'une étude de faisabilité pour la construction de la nouvelle ligne ferroviaire (Écartement Standard) entre Dakar et Ziguinchor via Tambacounda ».



Cette étude a été réalisée par un bureau Indien, à la demande du Sénégal, à la suite de la visite officielle en Inde du Président Abdoulaye WADE, en octobre 2003. Le collectif, au regard de l’ampleur des accidents enregistrés ces dernières années, estime que parallèlement à la restauration en cours du chemin de fer Dakar/Tambacounda, il est possible de réactualiser l'étude de faisabilité de la ligne ferroviaire Tambacounda/Ziguinchor.



Dans la foulée, le collectif saisit l'occasion pour rappeler que dans le cadre du désenclavement de la Casamance, le Président de la République avait promis aux Ziguinchorois «la construction d'une ligne ferroviaire Dakar/Tambacounda/Kédougou, et son prolongement Tamba/Ziguinchor dans les années à venir, avec possibilité de relier Bissau ».





C'était le 19 février 2015 à Ziguinchor, à l'occasion du voyage inaugural des navires Aguène et Diambogne venus en renfort au bateau Aline Sitoe Diatta, en vue d'améliorer la liaison maritime Dakar/Ziguinchor. Il salue toutefois, la réaction de l’État qui a immédiatement décidé la convocation d'un conseil interministériel pour prendre les mesures nécessaires en vue d'atténuer très fortement la survenue des accidents sur nos routes.