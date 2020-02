Accident sur les Allées du centenaire : Les éclairages de la gendarmerie.

On en sait davantage sur l’accident qui s’est produit, ce 27 février sur les Allées du centenaire, occasionnant des blessés.

Il faut dire qu’il y a eu tout de même, plus de peur que de mal dans cet événement malheureux causé par un véhicule de la gendarmerie nationale.

La division de la communication de la gendarmerie nationale s'est fendu, suite au choc, d’un communiqué pour apporter des éclairages sur l’accident.

Sur le document dont Dakaractu détient une copie, l’institution explique que l’accident est survenu dans le cadre d’un exercice de simulation d’un attentat terroriste organisé par le ministère de l’intérieur. Elle précise que le choc de nature corporelle s’est produit aux environs de 13h à hauteur du carrefour de la place de la nation (ex obélisque).

L’accident a impliqué un véhicule de la gendarmerie et des véhicules civils et a occasionné quatre (04) blessés dont deux (02) grièvement, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, la gendarmerie regrette cet événement qu’elle juge douloureux et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

La division de la communication a toutefois informé de l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.