Accident sur la route du retour de Porokhane : Le chauffeur du bus condamné à 3 mois de prison ferme.

Le tribunal de Kaolack a donné ce mercredi le verdict concernant l'affaire relative à l'accident entre un bus et un mini-car sur la route de Touba.



Le chauffeur du bus a été ainsi condamné à 3 mois de prison pour homicide involontaire et une amende de 106.000 Fcfa à payer. Le juge a également ordonné la suspension de son permis pour une période d'1 an.



Pour rappel, l'accident sur la route du retour de Porokhane avait fait 10 morts et plusieurs blessés...