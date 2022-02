Accident sur la route du retour de Porokhane : Le chauffeur du bus attrait à la barre... La décision du tribunal sera rendue le 2 mars prochain.

L'accident sur la route du retour de Porokhane entre un mini-car et un bus à hauteur de Bak Samba Dior, a finalement occasionné 10 morts, selon la cellule de communication de la fédération "Euhlu Café".

En effet, le chauffeur du bus a été attrait dernièrement à la barre du tribunal de Kaolack. Il est poursuivi pour homicides involontaires, blessures involontaires et défaut de maîtrise, mais a déclaré devant la barre que c'est l'autre chauffeur qui a quitté sa voie pour venir heurter de plein fouet son véhicule.

Toutefois, le président du tribunal et ses conseillers ainsi que le maître des poursuites, ont reproché au prévenu de n'avoir pas fait assez d'efforts pour éviter de justesse la collision, vu qu'aucun obstacle ne l'empêchait de quitter la route. Et en plus, il n'y avait que deux personnes dans le véhicule c'est-à-dire lui et son apprenti.

L'un des conseillers du président du tribunal a déclaré. " Nous avons tous vu les images et nous savons que si vous aviez fait un petit effort, l'impact serait amoindri. Mais tel n'a pas été le cas. Pour un chauffeur de votre trempe, rien ne vous empêchait de quitter tranquillement la route parce que devant vous il y avait aucun arbre...".

Son avocat a pour sa part déclaré que cela reste un incident malheureux et regrettable. Et que son client n'a pas manqué de faire des manœuvres pour sans sortir mais en vain avant d'ajouter que la principale responsabilité est aussi imputable à l'autre chauffeur. Il a terminé sa plaidoirie en mettant l'accent sur le prévenu en déclarant qu'il est, d'après ses collègues, d'une exemplarité sans pareille.

Au finish, le procureur a demandé l'application de la loi à l'encontre du sieur Ndiaye. Le jugement sera rendu le 02 mars prochain...