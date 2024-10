Accident sur la route de Tivaouane : 1 mort dénombré et des blessés 

Un accident s'est produit ce samedi entre Tivaouane et Thiès, à hauteur de Ndiobène. Le choc implique un camion et un véhicule de type 7 places. D'après les témoins, le chauffeur du dernier véhicule précité a perdu le contrôle de son volant avant de se faire rentrer dessus par un camion. Le bilan fait état d'1 mort( femme) et des blessés légers. La victime aurait été trouvée dans un état indescriptible du fait de la brutalité de l'accident…