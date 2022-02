Accident sur la route de Porokhane/ Les 09 victimes, des femmes, originaires de Touba, inhumées aujourd’hui sous le ndigël du Khalife

On en sait un peu plus sur le terrible accident qui a eu lieu hier sur la route de Porokhane à hauteur de Kaolack et plus précisément de Bak Samba Dior. Le choc a opposé un bus et un minicar. Les victimes, toutes des femmes, appartiennent au même Dahira dont le Diawrigne s’appelle Thiéka Ndiaye (blessé) . Ce dahira est un délabrement de la fédération « Euhlu Café » de Sokhna Mame Isseu Mbacké.

Le Khalife Général des Mourides, informé, a tout de suite dépêché une délégation avec une somme de 03 millions de francs non sans donner le ndigël qu’elles soient inhumées ce samedi même.

Toutes les victimes habitent le même quartier et deux parmi elles étaient deux co-épouses. 03 passagers sont actuellement en réanimation. Le reste du groupe est composé de blessés légers.