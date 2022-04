Accident sur la route de Fatick : un conseiller municipal dans la commune de Wakhinane Nimzath et militant de l’AFP parmi les victimes

Sept personnes ont perdu la vie et trois autres blessées dans deux accidents de circulation survenus à quelques minutes d’intervalle en début d’après-midi sur la nationale 1 à hauteur de la localité de Tataguine, dans le département de Fatick hier. Pape Aliou Diasse, Conseiller municipal dans la commune de Wakhinane Nimzath et militant de l’AFP fait partie des victimes. Sur sa page facebook, Abdou Khafor Touré 1er adjoint au maire a tenu à présenter ses condoléances au maire Racine Talla mais aussi au Conseil municipal et à la commune de Wakhinane Nimzath suite à la terrible perte de Pape Alioune Diasse. « La commune de Wakhinane, le conseil municipal et la coalition BBY perdent un pilier et un précieux collaborateur. Un homme pieux, dévoué, bon et loyal. Que firdawsy soit sa demeure éternelle » a-t-il témoigné.