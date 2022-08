Accident sur la route de Fatick : L'éphémère parcours du jeune coach Moussa Dia dit « Thio »

Moussa Dia dit Thio était un encadreur de l'école de football denommée "Sikas Foot".



II a fait ses débuts à l'Asc Jokko abattoirs en catégorie cadette puis à Darou Salam (en séniors) avant de rejoindre l'équipe communale de Kahone et enfin à l'Asc Jamono (séniors).



La saison dernière, il était sur le banc de Zénith Fc comme entraineur des moins de 20 ans.



Sa disparition plonge la population de Ndangane dans l'émoi et la consternation. Ses collègues entraîneurs et ses jeunes protégés pleurent un jeune coach généreux et pétri de talent...