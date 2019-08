Accident sur la route d’Oussouye causant 7 morts et des blessés graves : La réaction du président Macky Sall.

Suite à l’accident de la circulation qui s’est produit sur la route d’Oussouye, le Chef de l’Etat, M Macky Sall, a instruit à Sidiki Kaba, ministre des Forces armées et Aly Ngouille Ndiaye Ministre de l’intérieur, de tout mettre en oeuvre pour l’acheminement et la prise en charge de tous les blessés et rescapés. Ainsi, les ministres ont pris les mesures idoines pour leur transfert à l’hopital Principal de Dakar.