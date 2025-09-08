Un accident de la circulation s’est produit ce lundi en fin d’après-midi sur l’autoroute Ila Touba, entre les localités de Bambey et Khombole. Le véhicule de transport en commun populairement appelé « Cheikhou Cherifou » immatriculé AA011 PK s’est affalé sur la chaussée, faisant des tonneaux et provoquant un important ralentissement du trafic.



Le bilan provisoire fait état de 09 blessés sur 14 passagers , dont 01 dans un état grave.



Les témoins confient que le chauffeur s’est endormi. De loin , il est possible de voir la cardan du véhicule complètement détaché .



Les secours se sont rapidement déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.