Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux


Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux
Un accident de la circulation s’est produit ce lundi en fin d’après-midi sur l’autoroute Ila Touba, entre les localités de Bambey et Khombole. Le véhicule de transport en commun  populairement appelé  « Cheikhou Cherifou » immatriculé AA011 PK s’est affalé sur la chaussée,  faisant des tonneaux et provoquant un important ralentissement du trafic.

Le bilan provisoire fait état de 09 blessés sur 14 passagers , dont 01 dans un état grave. 

Les témoins confient que le chauffeur s’est endormi. De loin , il est possible de voir la cardan du véhicule complètement détaché .

Les secours se sont rapidement déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.
Autres articles
Lundi 8 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mbour :

Mbour : "Deux enfants de 9 ans se battent, l’un poignarde l’autre au couteau ! – L’affaire entre les mains de la justice " - 08/09/2025

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron - 08/09/2025

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus - 08/09/2025

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire - 08/09/2025

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw) - 08/09/2025

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques - 08/09/2025

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI - 08/09/2025

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement - 07/09/2025

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise - 07/09/2025

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis - 07/09/2025

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba - 07/09/2025

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement - 07/09/2025

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable !

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable ! - 07/09/2025

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2 - 07/09/2025

Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal

Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal - 06/09/2025

Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures

Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures - 06/09/2025

Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2

Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2 - 06/09/2025

« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan

« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan - 06/09/2025

Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou

Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou - 06/09/2025

Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale

Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale - 06/09/2025

Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde »

Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde » - 06/09/2025

El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! »

El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! » - 06/09/2025

Accident mortel à la sortie de Mbour : 5 morts sur le coup

Accident mortel à la sortie de Mbour : 5 morts sur le coup - 05/09/2025

Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan

Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan - 05/09/2025

Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil »

Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil » - 05/09/2025

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre - 05/09/2025

Favoritisme, réorganisation du PUR, du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty : Serigne Moustapha Sy sans détour...

Favoritisme, réorganisation du PUR, du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty : Serigne Moustapha Sy sans détour... - 05/09/2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : TAKUSSANE BAYE DJAMIL -Gamou 2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : TAKUSSANE BAYE DJAMIL -Gamou 2025 - 04/09/2025

Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss

Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss - 04/09/2025

Justice : Le rappeur Khalifa est libre

Justice : Le rappeur Khalifa est libre - 04/09/2025

RSS Syndication