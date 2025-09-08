Un accident de la circulation s’est produit ce lundi en fin d’après-midi sur l’autoroute Ila Touba, entre les localités de Bambey et Khombole. Le véhicule de transport en commun populairement appelé « Cheikhou Cherifou » immatriculé AA011 PK s’est affalé sur la chaussée, faisant des tonneaux et provoquant un important ralentissement du trafic.
Le bilan provisoire fait état de 09 blessés sur 14 passagers , dont 01 dans un état grave.
Les témoins confient que le chauffeur s’est endormi. De loin , il est possible de voir la cardan du véhicule complètement détaché .
Les secours se sont rapidement déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.
Le bilan provisoire fait état de 09 blessés sur 14 passagers , dont 01 dans un état grave.
Les témoins confient que le chauffeur s’est endormi. De loin , il est possible de voir la cardan du véhicule complètement détaché .
Les secours se sont rapidement déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.
Autres articles
-
Mbour : "Deux enfants de 9 ans se battent, l’un poignarde l’autre au couteau ! – L’affaire entre les mains de la justice "
-
France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron
-
Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus
-
Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire
-
Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)