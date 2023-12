Accident mortel du frère de la députée Adji Mergane Kanouté/ L'Assemblé nationale dépêche une délégation: " On devrait réguler la circulation des gros porteurs( Abdou Mbow).

À la suite de l'accident tragique du frère de la Vice-présidente du groupe parlementaire de Bby, Adji Mergane Kanouté, impliquant un gros porteur, l'Assemblée nationale a dépêché hier une délégation chez cette dernière à Kaolack.



Conduite par le président du groupe parlementaire de Bby, Abdou Mbow, la délégation a présenté les condoléances de l'hémicycle mais également celles du groupe parlementaire susnommé.



L'occasion a été saisie par M. Mbow pour faire un fort plaidoyer sur la sécurité routière. " Cet accident fait revenir au devant de la scène le problème de la sécurité routière... Elle est véritablement un problème au Sénégal...Nous avons vu ces dernières années, des accidents qui ont causé la mort de beaucoup de nos concitoyens. Dernièrement, l'accident le plus célèbre s'est passé à quelques encablures de Kaolack... Le président de la République et son gouvernement avaient pris des mesures fortes, c'est vrai, décriées par certains acteurs qui composent un peu le transport et je pense que c'est important souvent qu'on puisse être ferme sur certaines décisions...Je pense que le président de la République avec son gouvernement ont été fermes, ont été aussi inclusifs parce qu'il y avait quand même des concertations avec les acteurs des transports...".



Abdou Mbow de poursuivre : " Les députés ont eu à écrire au ministre en charge des transports pour lui adresser soit des questions écrites soit des questions orales pour l'interpeller sur le problème de la sécurité routière...Il y a eu un conseil présidentiel, il y a eu un conseil interministériel, il y a eu des mesures fortes, il y a eu des projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale", a rappellé l'honorable député.



Il faudrait ainsi trouver une solution urgente face à cette problématique. Et pour M. Mbow, " Il faudrait que tous les acteurs puissent se retrouver autour de l'essentiel pour travailler à la discipline...On devrait revenir aux mesures où les gros porteurs devraient avoir des heures de circulation...Au niveau de l'Assemblée nationale, on va encore porter ce plaidoyer pour qu'on puisse travailler à ce qu'on régule la circulation des gros porteurs".