Accident mortel de Sakal : «Un bilan provisoire de 21 morts, 27 blessés dont 6 en réanimation… Les morgues d’autres mosquées ouvertes pour accueillir des cas de décès…» (Dr Cheikh Sadibou Senghor, MCR de Louga)

Le médecin-chef de région de Louga, Cheikh Sadibou Senghor a fait le point sur l'accident tragique qui s’est produit à Sakal, dans un village dénommé Mbande Diop à 9 km de Louga. Depuis le matin, les autorités ont fait le déplacement sur les lieux du drame pour constater les dégâts. Le ministre de la santé, au regard de l’ampleur de l'accident, a alerté ses services régionaux. Le médecin chef de région, donnant plus d’informations sur la situation des évacuations et des décès déjà enregistrés, informe que le dispositif qui a été mis en place a permis d’enregistrer, dans un premier temps, 19 décès. Cette organisation a permis de faire rapidement une évacuation à l’hôpital régional de Saint-Louis en rapport avec le médecin-chef de cette région. Vingt-sept (27) blessés ont été évacués à l’Eps de Louga.



Le centre de santé de Louga a mis en place une équipe d’accueil et d’urgence. Ainsi, sur ces 27 blessés, 4 ont été évacués au centre de santé de Louga. Cependant, informe le médecin chef de Louga, deux autres décès venant de la réanimation se sont ajoutés aux 19 précédents.



Présentement, six parmi les blessés sont en réanimation et sont d’ailleurs évacués à Dakar. Cheikh Sadibou Senghor ajoute que le centre hospitalier de Louga a une capacité limitée pour accueillir à la morgue, les décès. Mais avec l’engagement des communautés, les autres morgues des mosquées de la région ont été ouvertes. Ainsi, 4 décès ont été retenus à la morgue du centre hospitalier Sakhir Mbaye. L'état de santé de ceux qui ont été évacués à Saint-Louis est stable.