Accident mortel à Podor : Abdoulaye Daouda Diallo exprime toute sa compassion et remercie le Président de la République pour les mesures urgentes prises.

Le ministre des finances et du budget, par ailleurs coordonnateur départemental de l’APR/Podor, a exprimé toute sa compassion suite au drame qui s’est produit hier à Guédé Chantier entre Ndioum et Taredji, sur la RN2. Un accident d’une rare violence entre une voiture de transport en commun (Ndiaga Ndiaye et un mini bus) emportant 14 vies dont 9 sur le coup et qui a fait une vingtaine de blessés.



Aussitôt informé de l’accident, Abdoulaye Daouda Diallo a présenté ses condoléances aux familles éplorées, exprimant ainsi toute sa compassion aux nombreuses victimes. Le coordonnateur départemental de l’APR/Podor a aussi salué la promptitude du chef de l’État qui n’a pas manqué de manifester son engagement à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de l’évacuation des blessés et de l’acheminement des premiers secours.



Un bilan macabre avec plus d’une vingtaine de blessés dénombrés et transférés à l’hôpital de Ndioum où ils sont actuellement pris en charge dans des conditions optimales.