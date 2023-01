Accident mortel à Ngueune Sarr : Les précisions du gouverneur de la région de Louga sur l’accident…

Au moment où nous pleurons toujours les 42 morts de l’accident de Sikilo, un autre drame est survenu ce matin à hauteur de Louga, à Sakal, dans la commune de Gneune Sarr. Le bilan est maintenant passé à 20 morts. Il avait été dénombré, au préalable, 19 corps sans vie et 20 blessés graves évacués à l’hôpital de Louga. Parmi ces derniers, un est mort à 9h15, informe le gouverneur de Louga, El Hadj Bouya Amar.



Joint au téléphone par Dakaractu, le gouverneur rappelle que l’accident a eu lieu ce lundi aux environs de 5h40 du matin et que 15 mn plus tard, les éléments de sapeurs-pompiers ont été déjà présents. « il y a eu un total de 13 ambulances qui ont été mobilisées dont quatre des sapeurs-pompiers. L’évacuation des blessés s’est faite rapidement », ajoute au bout du fil, Me El Hadj Bouya Amar.







L’accident s’est produit entre un car de transport ‘Ndiaga Ndiaye’ et un camion transportant des marchandises qui sont entrés en collision. D’ailleurs, le chauffeur du camion éviterait un âne qui rodait sur la route. Ce qui aurait déclenché le choc inévitable.







Le ministre des transports, des infrastructures et du désenclavement est déjà sur les lieux et selon le gouverneur de la région, il a été informé de la situation. Antoine Félix Diome est aussi, incessamment attendu sur les lieux pour faire une communication globale sur le drame.