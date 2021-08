Accident mortel à Kaolack : Les chauffeurs de taxi réclament justice.

À Kaolack, les chauffeurs ont organisé une journée de récital du Saint Coran pour les accidentés de la circulation entre un taxi et un camion malien.



À cette occasion, ils ont égréné un chapelet de doléances relatif aux manquements sur la route. Il s'agit entre autres de l'absence des forces de l’ordre au niveau de la circulation pour organiser le trafic, l'absence d'aire de repos et de voies de contournement.



S'agissant de l'accident, le collectif des taximen de Kaolack a réclamé justice pour les 04 personnes mortes lors de l'accident ainsi que pour leurs familles respectives.



Selon les chauffeurs de taxi, justice doit être faite sur cette affaire d'autant plus que le camionneur conduisait en état d'ivresse.



Le collectif a aussi invité les autorités administratives à ouvrir une large concertation en impliquant l'ensemble des acteurs du secteur du transport...