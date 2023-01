Accident mortel à Kaffrine : Les condoléances de l'ancien ministre, Me Madické Niang

"À Allah nous appartenons à Lui nous retournons! Un deuil terrible vient de frapper le Sénégal. Hier, tôt le matin, deux bus sont entrés en collision sur la route de Kaffrine. Le bilan provisoire fait état de 39 morts et de très nombreux blessés."

L'ancien ministre des affaires étrangères sous le régime de Wade, exprime avec une profonde tristesse ses condoléances aux familles éplorées. "Je viens présenter mes condoléances à toute la nation en général et aux familles éprouvées en particulier. Qu’Allah, le Tout Miséricordieux, accueille les victimes dans son paradis le plus élevé et accorde aux blessés un prompt rétablissement..."