Accident mortel : Le ministre malien des transports et son homologue du Sénégal à Kaolack pour présenter leurs condoléances...

C'est une visite conjointe à Kaolack, consécutive à l'accident mortel survenu entre un camion malien et un taxi et qui avait occasionné 04 morts et fait 03 blessés.



En effet, les ministres maliens des transports et des maliens de l'extérieur et de l'intégration, accompagnés d'une forte délégation, ont fait le déplacement pour venir présenter leurs condoléances aux familles éplorées et rendre visite aux blessés.



Du côté du Sénégal, la délégation est conduite par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, en compagnie du secrétaire d'État en charge des sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr.



Dans le programme, il est aussi prévu une rencontre avec la communauté malienne établie à Kaolack...