Accident entre un camion malien et un taxi / Vive tension dans les lieux : Plusieurs camions maliens saccagés entre Kaolack et Kahone.

Il y a de l'électricité dans l'air, après l'accident qui s'est produit tout à l'heure entre un camion malien et un taxi occasionnant 04 morts et un blessé.



À la suite de la tragédie, des jeunes ont manifesté leur mécontentement en saccageant tous les camions maliens garés au bord de la route entre Kaolack et Kahone.



Il a fallu l'intervention des forces de l’ordre pour disperser la foule mais jusqu'à présent le climat est délétère...