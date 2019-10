Accident du vol d’Ethiopian Dakar / Addis-Abeba : Le DG de LAS loue le professionnalisme des acteurs de l’aéroport Dakar Blaise Diagne.

Le Directeur général de Limak Aibd Summa (Las), Xavier Mary participait ce matin à l’aéroport de Diass à la clôture des activités de la semaine de sécurité (Safety week) organisée par l’ensemble des acteurs de la plateforme. Selon lui, le professionnalisme de tous les intervenants a permis une bonne gestion de l’accident et qu’aucun dysfonctionnement n’a été relevé. M. Mary invite les acteurs à poursuive le travail dans la cohésion comme c’est le cas cette année avec la semaine de la sécurité qui avait pour thème : « Safety Week-Nio Far ». La cérémonie a été présidée par le directeur des transports aériens, Khassimou Dia au nom du ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr. Des travailleurs et sociétés engagés dans le respect et la promotion de la sécurité au niveau de l’aéroport Dakar Blaise Diagne ont été honorés avec la présence des représentants des collectivités environnantes de l’aéroport...