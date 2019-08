Accident dramatique à Tivaouane : Aïssatou Sow (4 ans) écrasée par un camion immatriculé DK-4057-BE

Un dramatique accident s'est produit tôt, ce vendredi, vers les coups 6 heures 55 minutes à Tivaouane à hauteur de la banque Islamique. Une fillette de 4 ans, Aïssatou Sow, meurt sur le coup, écrasée par un camion semi-remorque plateau immatriculé DK-4057-BE conduit par un certain Y. Fall. En effet, selon des sources, Aïssatou Sow et sa maman K. Diagne étaient à bord d'une mototaxi Jakarta. Qui sera heurtée de plein fouet par un véhicule "7 places".

C'est ainsi, que le conducteur et K.Diagne tomberont sur le rebord de la route alors que la malheureuse Aïssatou Sow tombera sur la chaussée.

Et, c'est là que l'irréparable s'est produit, le camion semi-remorque plateau qui roulait à vive allure dans le sens inverse écrasera la fillette, Aïssata Sow, à peine âgée de 4 ans. Le corps sans vie a été déposé à l'hôpital El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh.