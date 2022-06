Saly : Le Forum Civil demande au procureur de s'autosaisir pour le 1milliard de Mbackiyou Faye... et de régler le problème de Ndengler...

Le Forum Civil n'a pas fait dans la langue de bois. Son coordonnateur général, sur interpellation de la presse Mbouroise, a abordé plusieurs sujets d'actualité dont la somme de 1 milliard que Mbackiyou Faye a offerte, la problématique de Ndengler, la situation de l'école...

Le milliard Mbackiyou Faye

Affaire Ndengler, Éducation...

Le gouvernement devrait mettre le budget à plat, sur la table, pour qu'on discute réellement du budget de fonctionnement, du personnel et de l'investissement. C'est dire qu'il faut une cartographie des budgets sur le personnel pour que l'on puisse savoir ce que reçoit réellement un ministre, un député, un conseiller économique un enseignant. Quelles sont les indemnités qui tournent autour des agents de l'administration ? Je pense qu'il faut qu'on aille impérativement dans ce sens là. Pas uniquement des problèmes conjoncturels, mais il nous faut une solution structurelle mais aussi chirurgicale.

En ce qui concerne le cas de Ndengler, le gouvernement n'a pas de cœur parce qu'on peut pas voir des populations en train de vivre de la misère et qu'on les laisse pendant des années sans cultiver, sur un simple arrêté qui a été pris par un préfet. C'est pas du tout honorifique pour un gouvernement. Je pense qu'il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et rende justice que ce soit pour les populations de Ndengler ou de Djilakh. Et on les laisse dans la précarité et la misère... ", a conclu Birahim Seck au micro de Dakaractu Mbour.

"Au Sénégal, on a tendance à polémiquer sur les conséquences et à ne pas s'attaquer aux causes. Avant-hier, un dignitaire mouride a donné un milliard sous forme de "Hadiya". Mais si on avait des institutions qui fonctionnent normalement, on aurait dû l'appeler pour lui demander l'origine de ce milliard. Il faut qu'il y ait une indépendance des corps de contrôle, aujourd'hui la Crei est étouffée, l'IGE, la Cour des comptes nous doivent des rapports. On a totalement étouffé la redevabilité au Sénégal. Au moment où le pays est dans un contexte, où il est menacé par le terrorisme, au même moment où nous sommes sur la liste grise du GAFI, on doit faire très attention sur les aspects qui peuvent être des risques de financement du terrorisme au Sénégal. Il nous faut des institutions fortes pour remédier à ces questions là, mais non à uniquement à se mouvoir. Je pense que la responsabilité première est celle du Gouvernement!"