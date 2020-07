Accident de la circulation à Yoff : Le chauffeur du camion condamné à 6 mois ferme.

Le chauffeur du camion ayant à son bord du béton, qui avait violemment heurté mercredi dernier à Yoff, un marchand ambulant et deux taxis, a été condamné à une peine de 6 mois de prison.



Le permis de conduire de Ndiougou Diop, au volant du camion au moment des faits, a été suspendu pour une durée de 6 mois.



L’accident avait entraîné la mort de 3 personnes dont deux enfants et six blessés. Le procureur de la République avait requis un an d’emprisonnement à l’encontre du chauffeur du camion qui avait perdu le contrôle du volant.