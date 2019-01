Accident de la circulation à Kolda : Il s’en est fallu de peu…

Un accident de la circulation s’est produit sur la route nationale numéro 6, ce matin du vendredi 18 janvier. Il s’en est fallu de peu pour qu’il y ait des dégâts énormes. En voulant éviter un enfant qui traversait la route, un taxi clando a atterri sur le trottoir en percutant deux motos jakarta, l’une venue servir le pain à sa cliente et l’autre était garée sur le trottoir. Et de plus, il fonçait droit sur une gargote remplie d'individus qui attendaient le petit déjeuner avant de s’arrêter à quelques centimètres d’eux.



Héwé Sagna témoin des faits, raconte :« le taxi clando en voulant éviter un enfant qui traversait la route s’engouffre sur le trottoir en dévastant tout sur son passage. Par la grâce de Dieu le pire a été évité aujourd’hui car il fonçait droit sur la gargote où des individus prenaient tranquillement le petit déjeuner. Je pense qu’il faudrait que les parents prennent soin de leurs enfants et que les chauffeurs roulent avec modération en respectant le code de la route pour éviter les accidents » affirmera-t-elle.



Il faut dire que depuis la réhabilitation de la RN6 les accidents sont très fréquents.