Accident de circulation sur l’axe Ziguinchor-Bignona: un mort et deux blessés graves

Un accident très violent a eu lieu ce samedi 29 juin 2024 vers 12h à hauteur du village de TEUBI , Une voiture de marque Peugeot 406 et un 4×4 sont entrés en collision. L’accident a eu lieu précisément à hauteur du village de Teubi , situé sur l’axe Ziguinchor- Bignona.

Le bilan est d'un mort et 2 deux blessés graves. Le corps est acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor où les blessés sont également admis en soins intensifs.

La personne décédée, Aliou Diedhiou, est un conducteur de taxi et résidant au quartier de Tenghory transgambienne 1 de Bignona.