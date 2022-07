Accident de circulation sur l'axe Saint-Louis Gandon : 30 blessées dont 4 dans un état grave…

La route continue de faire des victimes. Ce matin un car Ndiaga Ndiaye s'est renversé faisant 30 blessés dont 4 dans un état grave. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont sur place, les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Saint-Louis.



Si les règles en matière de conduite en état d’ébriété, de port de la ceinture de sécurité, de limitation de la vitesse, de port du casque et d’utilisation des dispositifs de retenue pour enfants ne sont pas respectées, elles n’entraîneront pas la baisse escomptée du nombre des blessés et des morts sur les routes à cause de certains comportements.