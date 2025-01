Accident de Thièyène Djiloff / Le bilan s’aggrave : 01 mort et plusieurs blessés dont 1 journalistes de DakarActu, de la Sentv et le directeur d'une Radio à Mbacké

Hier aux environs de 13 heures , un choc violent a opposé un véhicule 4x4 en partance pour Thiéyène Djoloff à un pickup venant en sens inverse. Le choc frontal restera gravé pour bien longtemps dans la mémoire des témoins. Sur le coup , des blessés graves ont été notés. Parmi eux , le caméraman de DakarActu Serigne Mbacké Fall ( traumatisme et jambe enflée) , Abdoulaye Diagne de la Sentv (bras droit cassé) et Mor Talla Fall , directeur de Benno-.Fm de Mbacké ( haut de l’épaule cassé , menton coupé et plusieurs autres blessures dans plusieurs parties du corps).



Au même moment , le désastre était apparent dans l’autre véhicule. Dans la foulée du choc , des blessés extrêmement graves étaient relevés. L’une des victimes qui présentait des blessures assez troublantes a finalement perdu la vie après avoir été transférée d’urgence à l’hôpital de Linguère. Il s’agit de Serigne Modou Dièye, président de la « fédération Sokhna Mame Faty Issa Sèye ». Âgé de 64 ans, le regretté disparu était trop mal en point. lorsqu’il quittait les lieux de l’accident. Ces covoitureurs sont présentement en soins intensifs à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba et à Dahra au centre Elisabeth Diouf.