Accident de Gandiaye: Le bilan s'alourdit et passe à 3 morts

Le bilan de l'accident de Gandiaye vient de passer à 3 morts.



Parmi les 5 blessés graves, l'un d'entre eux a finalement succombé à ses blessures.



Ce qui porte désormais le bilan provisoire à 3 morts et 4 blessés graves.



Pour rappel, un bus, un camion-citerne et un particulier sont entrés en collision sur la RN1 à l'entrée de Gandiaye. Les chauffeurs du bus et du camion-citerne sont morts sur le coup...