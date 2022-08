Accident de Bargny : c'est le chauffeur du camion qui aurait perdu le contrôle de son véhicule.

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident qui a eu lieu à Bargny et qui a coûté la vie à quatre personnes.



Selon nos informations, c'est le camion gros porteur qui a heurté de plein fouet, le bus Tata de la ligne 86 en direction de Toubab Dialaw.



Le conducteur du camion aurait perdu le contrôle, selon des témoins. Les quatres victimes étaient des passagers du bus Tata. Il s'agit du chauffeur du bus, d'une femme, un vieux d'âge très avancé qui habitent à Bargny et une autre personne qui serait d'origine européenne. Une vingtaine de blessés dont 4 graves ont été acheminés à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.



Très remontées contre l'insécurité qui prévaut sur cette route, les populations ont encore une fois interpellé les autorités pour l'érection de ralentisseurs.