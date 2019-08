Accident de Badiouré : « Sonko aurait dû mettre la main à la poche et soulager les victimes au lieu de critiquer... »









L’accident qui est survenu à Bignona près du village de Badiouré, samedi dernier, a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. La difficulté pour ces derniers à être pris en charge, a poussé le leader de Pastef, Sonko à rédiger une longue lettre pour fustiger la politique de santé du régime actuel. Une missive qui a fait réagir le responsable APR à Tambacounda, Ibra Ndiaye, par ailleurs CEO des ADS. Selon lui, les victimes ont plus besoin en ce moment d’appui leur permettant de mieux être pris en charge, non sans fustiger le comportement de Sonko.