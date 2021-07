Accident axe Ndiéyène Sirakh-Khombole : Un véhicule 4X4 pick-up Mitsubishi se renverse fait 3 morts, 14 blessés dont 4 graves et 7 légers

Un grave accident s'est produit ce matin vers les coups de 9 heures à la sortie de Ndiéyène Sirakh. Bilan : trois morts, quatorze blessés dont quatre graves et sept légers. Selon une source de Dakaractu, il s'agit d'un véhicule Mitsubishi immatriculé DK 5024 AN en provenance de Mbouloukhtène (Ndiéyène Sirakh) et en partance pour Khombole qui s'est renversé à hauteur de la sortie de Ndiéyène Sirakh. Alertés, les sapeurs-pompiers de Khombole sont descendus sur les lieux du drame avant de transporter les victimes au district sanitaire de Kombole. Parmi les trois victimes ayant succombé suite à cet accident, figurent deux jeunes garçons âgés respectivement de 17 et 32 ans. La troisième est une dame de 55 ans.