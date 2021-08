Accident au croisement de Guédé et de la RN2 à Podor : le bilan est de 11 morts, le Chef de l’État présente ses condoléances

Un terrible accident a eu lieu ce matin dans le département de Podor sur la route nationale 2 entre Ndioum et Guédé Chantier. Le bilan a évolué, s'établissant désormais à onze morts, dont 7 femmes. 14 personnes sont blessées dont deux graves. Un car de transport Ndiaga Ndiaye et une autre voiture sont entrés en collision. Le président Macky Sall à la suite de cette tragédie a présenté ses condoléances aux familles des victimes. « J’exprime ma douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé et de la RN2 à Podor. Je présente mes condoléances aux familles des 11 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a-t-il tweeté...