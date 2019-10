Accident à hauteur de Guéoul : « Le bus a quitté l’ISEG en bonne qualité et en parfait état. Il s’est renversé en… » (Mme Diop Seydi, 4e vice-président du Basket)

La 4e vice-présidente de la fédération du Basket à tenu à éclairer la lanterne sur les dispositions qui ont été prises avant que le bus qui appartient à la SELOV, une société de location automobile, ne quitte l’Iseg.



« Il faut préciser que le Bus de marque SELOV a quitté en parfait état. C’est un bus de bonne qualité car nous avons l’habitude de mettre nos joueurs et joueuses dans de bonnes conditions. Nous nous sommes même assurés que les passagers ont tous attaché leurs ceintures par mesure sécuritaire. Mais malheureusement, c’est en voyant un camion venir que le Bus a essayé de l’esquiver et par conséquent à fini par tomber. Mais y’a plus de peur que de mal », renseigne-t-elle. Enfin, elle ajoutera « qu’elle a même reçu un papier du médecin faisant savoir que les joueuses sont dans une incapacité de 3 à 7 jours ».



Cependant, la directrice d’Iseg et par ailleurs 4ème vice-présidente de la fédération de Basket, a fait savoir que les dispositions sont prises pour ramener toutes les joueuses de Basket ainsi que la délégation sur Dakar.



Il faut rappeler ces basketteuses se rendaient à Saint louis dans le cadre de la demi-finale de la coupe du Sénégal contre Saint-Louis basket club.