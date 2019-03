Accident à Mbaye Diaalo : 2 morts sur le coup et 3 blessés graves

Un grave accident s’est produit aujourd’hui sur la route latéritique à hauteur du village de Mbaye Diaalo qui est un village de la commune de Ndande, situé à 9 kilomètres de l'ouest de Mékhé (Tivaouane). La collision frontale entre un véhicule de marque Peugeot et un 4X4 a occasionné 2 morts et 3 blessés dont un dans un état grave.

Les blessés et les corps des 2 victimes ont été acheminés au centre de santé principal de Mékhé par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de ladite ville. Le chauffeur K. Mbaye habitant à Mbaye Diaalo et un jeune homme âgé de 21ans répondant au nom de A. Fall du village de Tawa Fall sont les victimes.