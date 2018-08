Accident à Khombole : 18 victimes enregistrées dont 3 blessés graves... Des moutons ont aussi péri dans une collision entre un bus et un camion (IMAGES)

Décidément, la route de Khombole est en passe de devenir un axe accidentogène. En effet, après l'accident qui s'est produit la semaine dernière dans cette localité, un autre a eu lieu ce samedi vers les coups de 6h30mn à l'entrée de la commune de Khombole, non loin du village de Kaïré Hall. Un bus (Tata) immatriculé DL 6656D en provenance de Touba est entré en collision avec un camion (DL 0400D), en partance pour Touba.



D'après les éléments du groupement d'incendie et de secours de Khombole qui se sont déportés sur les lieux, le bilan fait état de 18 victimes dont 3 blessés graves et 15 légers. Après constat, toutes les 18 personnes ont été évacuées au district sanitaire de Khombole.



À noter que les accidents sont devenus récurrents sur la route de Khombole. En l'espace d'une semaine, trois accidents sont enregistrés sur cet axe routier par les soldats du feu. Le premier accident avait fait 5 morts et 11 blessés, le deuxième s'est produit hier soir faisant 3 victimes et le troisième a eu lieu tôt ce matin occasionnant au total 18 blessés et tuant des moutons destinés à la Tabaski...