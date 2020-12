Accident à Gandiaye : Un camion percute une calèche et tue une fillette.

L'accident s'est produit hier dans après-midi sur la RN1 qui traverse la commune de Gandiaye.



En effet, un choc brutal s’est produit entre un camion et une calèche à son bord le conducteur, une dame et deux fillettes.



La collision a ainsi occasionné la mort d'une des jeunes filles et fait des blessés graves.



Très remontés contre la recrudescence des accidents, des jeunes de la commune de Gandiaye sont descendus dans la rue pour exiger l'érection de dos d'âne sur cet axe routier...