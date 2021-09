Accident : Une collision entre deux véhicules au carrefour de Mont-Rolland-Thiès fait 2 morts et 3 blessés

Un camion immatriculé TH 5210 D et un véhicule particulier de type Peugeot 406 immatriculé KL 7840 C ont fait une grave collision. Deux morts et trois blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit à hauteur de l'intersection Mont-Rolland-Thiès.



Selon notre source, l'un des véhicules était en provenance de Tivaouane et l'autre Dakar. En effet, les deux véhicules tentaient d'éviter un troisième véhicule qui avait quitté Mont-Rolland, pour se rendre à Thiès et c'est à hauteur de cette intersection accidentogène que l'irréparable s'est produit.



Les cinq victimes ont été transportées à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès...