Accident: Un camion fou fait deux blessés à Diass

Les accidents de la circulation deviennent de plus en plus récurrents sur l’axe Diass-Mbour. Après la tragédie qui a fait 5 morts lors d’un carambolage, hier vers 16h le sang a de nouveau coulé dans cette localité. En effet, un camion fou a dérapé et a fait deux blessés. Le chauffeur qui était dans le véhicule a perdu le contrôle après avoir heurté un arbre. Puis, la voiture a terminé sa course sur un mur d’une maison. Le chauffeur Pape Ndiaye et son apprenti ont été grièvement blessés, mais aux dernières nouvelles, leur vie n’est pas en danger. Les deux blessés ont été évacués à l’hôpital grand Mbour où ils ont été internés pour les soins.