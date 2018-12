Accident : Un " Ndiaga Ndiaye " heurte un 4X4 et se renverse sur l'autoroute

Un grave accident est survenu sur l’autoroute qui mène vers le pont de Hann. Un car « Ndiaga Ndiaye » qui roulait à vive allure a heurté un 4X4 et s’est renversé. Les sapeurs-pompiers et la Police sont actuellement sur les lieux de l’accident pour procéder au constat et secourir les blessés. Pour l'instant aucune perte de vie humaine n'est enregistrée. L’accident a créé un embouteillage monstre sur cet axe routier.



Nous y reviendrons...