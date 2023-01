Accident Sikilo / Abdoul Mbaye, pdt ACT : « Que le président matérialise son slogan, le temps de l’action! »

C’est sur le plateau de votre émission « Actu Débat » que l’ancien Premier ministre du président Macky Sall s’est exprimé sur l’accident de Sikilo. Abdoul Mbaye après avoir présenté ses condoléances, a salué les mesures prises par le gouvernement pour mener la guerre contre l’insécurité routière.



« Je loue la décision du deuil national, car cet accident est une catastrophe routière. Je loue aussi les 22 mesures prises par le Premier ministre lors du conseil interministériel. Le plus important, c’est leur application. Les autorités nous ont habitués à ne pas appliquer les mesures prises. Que le président matérialise son slogan, le temps de l’action », a dit l’ancien collaborateur du président Macky Sall.



Par ailleurs, le président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) a touché du doigt le mal de ce secteur. Selon Abdoul Mbaye, « il y a trop de laisser aller, trop de laxisme et d’amateurisme dans le secteur des transports. Les gens doivent savoir que la vie humaine est sacrée. Il faut que les gens se conforment aux exigences des transports. La formation des acteurs est primordiale », fait-il encore savoir...