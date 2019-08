Accident : Réglementation en vue de l’âge d’exploitation des véhicules de transport en commun...

Les récurrents accidents meurtriers enregistrés ces derniers temps ont poussé l’Etat à prendre à bras le corps la situation des véhicules de transport en commun.

Pour preuve, Cheikh Oumar Gaye, le directeur des transports terrestres a fait part de l’existence d’un programme pour remplacer tous ces véhicules dès le mois de septembre.

Pour l’heure, les autorités en charge dudit secteur sont en train de préparer des textes pour limiter l’âge d’exploitation des véhicules de transport en commun à 20 ans. Ce programme est en cours, a appris Dakaractu.



‘’On va commencer le remplacement de ces 7 places-là au cours du mois de septembre et donner un délai de deux à trois ans pour dire qu’au-delà de ces délais on ne peut plus exploiter ce genre de véhicules’’, a dit M. Gaye sur les ondes de la Rfm. il ajoute que ses collaborateurs et lui sont ‘’globalement, en train de travailler sur la réglementation de l’âge d’exploitation des véhicules de transport public de marchandises comme de personnes. Donc un véhicule de transport public de personnes de 20 ans ne pourra plus être exploité au Sénégal. Pareil pour celui affecté au transport de marchandises, il ne pourra plus dépasser les 25 ans’’.