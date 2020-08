Accident / Kaffrine : Un camion tue un garçon de 14 ans. (IMAGES)

Le choc a été d'une brutalité sans précédent. Au moment où deux garçons sur une bicyclette essayaient de traverser la route, un camion fou en partance pour Ziguinchor et qui roulait à vive allure dans une zone d'agglomération, leur a coupé la route. Du coup, G. Diagne a perdu la vie et son camarade en est heureusement sorti indemne.



Le camion s'est toutefois renversé sur la route après avoir heurté un arbre à l'entrée de Kaffrine. Et selon notre collaborateur sur place, le conducteur qui a été grièvement blessé, a été finalement conduit à l'hôpital régional de Kaffrine. De son côté, la police a ouvert une enquête.

Au moment où ces lignes sont écrites, la famille du défunt s'apprête à inhumer son fils...