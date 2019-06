Accident : José Antonio Reyes est décédé

Passé par Arsenal, l’Atlético et le Real Madrid plus tôt dans sa carrière notamment, l’ailier international espagnol José Antonio Reyes est décédé dans un accident de la route. C’est le club de Séville qui a communiqué la triste nouvelle ce samedi via ses réseaux sociaux. José Antonio Reyes était âgé de 35 ans et évoluait avec Extremadura en deuxième division.