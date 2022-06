Accès universel à l’électricité / Siège à l’UA au sein du G20 : Macky Sall décroche le soutien du G7.

Le chef de l’État Macky Sall est à Munich sur invitation du chancelier de la République fédérale allemande, Olaf Schölz. Le président en exercice de l’Union Africaine prend part à la session élargie du sommet du G7. Porte-parole de l'Afrique, Macky Sall a obtenu de ses partenaires, qui ont soutenu "une transition climatique juste et équitable pour l’accès universel à l’électricité en Afrique. Plus de 600 millions d’africains vivent encore sans électricité !" a souligné le chef de l'État du Sénégal qui a tenu à remercier les membres du G7.



En outre, Macky Sall a également obtenu le soutien du G7 "pour l’octroi d’un siège à l’Union africaine au sein du G20 pour une meilleure prise en charge des intérêts du continent qui compte plus de 1,3 milliard d’habitants et un pib cumulé de plus de 2600 millards de dollars", a dit le chef de l'État du Sénégal...